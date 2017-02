La difficile route des champs de Cacao

La route des champs de Cacao est dans un état détérioré depuis de nombreuses années. Mais la situation est encore pire désormais. Cette route sous statuts communal et d’État mène à saut Bief et dessert surtout des parcelles agricoles. « Cette route est une catastrophe. Normalement il faut 10 minutes [pour la parcourir] et là, il faut trente minutes » exprime un professionnel du village. La pénibilité du travail aux champs n’est vraiment pas améliorée dans une telle situation. « Pour nous, les voiries dans le bourg de cacao, c’est prioritaire » répondait pourtant à Guyaweb en septembre 2010 Laurent Barthélémi, alors…