La Guyane vue de l’Hexagone

Une étude de notoriété et d’image des destinations ultramarines sur le marché hexagonal a été présentée à l’occasion de la deuxième édition des Rencontres nationales du tourisme outre-mer qui s’est tenue ce lundi, rue Oudinot à Paris. Cette étude indique que les trois premières destinations ultramarines préférées des Français de l’Hexagone sont la Réunion, la Polynésie et la Martinique, la Guyane arrivant loin derrière, en septième position.

La Réunion, destination préférée

Réalisée du 21 juillet au 4 août par l’institut d’études marketing & de sondages d’opinion Harris Interactive, cette étude sur la notoriété et l’image des destinations ultramarines s’est déroulée sous forme de questionnaire en ligne auprès d’un échantillon de «1000 habitants de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population Française métropolitaine selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, âge, CSP et régions» indique l’institut de sondage.

L’étude précise que 40% des Français hexagonaux déclarent avoir visité un territoire d’Outre-mer et que spontanément la Guyane arrive en cinquième position (21%) comme destination touristique citée par les Français de l’Hexagone, derrière la Martinique (52%), la Guadeloupe (52%), la Réunion (48%) et Tahiti (26%).

«Ce même trio se retrouve dans les liens personnels que les Français de l’Hexagone entretiennent avec les Français d’outre-mer. La Réunion se détache avec 18 % puis suivent la Guadeloupe et la Martinique avec 13 %.»

Alors quelle image les Français de l’Hexagone ont-ils de la Guyane?

Parmi les principaux mots-clés cités on retrouve : forêt, Kourou, soleil, jungle, bagne, Ariane, Cayenne, moustique et insécurité.

Enfin à la question : «Quels critères sont importants dans le choix d’une destination lointaine ? la principale réponse est «Où l’on se sent en sécurité»… La Guyane a du travail à faire à ce sujet surtout que l’insécurité y est un problème majeur. Avec « 42 homicides en 2016, 2338 vols avec violence », la Guyane est « le territoire le plus délinquant de France » soulignait le procureur de la République Eric Vaillant lors d’une interview début 2017 sur la radio du service public.