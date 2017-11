Guyane saison 2 : lancement du tournage

Vincent Augier (Mathieu Spinozi), jeune ingénieur des Mines, Antoine Serra (OlIvier Rabourdin), parrain orpailleur à la limite de la légalité, Nathalie Berg (Anne Suarez), médecin humanitaire et maîtresse d’Antoine Serra, la famille mafieuse brésilienne Quintero et de nombreux comédiens et figurants locaux sont de retour pour de nouvelles aventures de Guyane. Ils plongeront les téléspectateurs dans l’univers impitoyable de l’orpaillage dans le but d’exploiter la mine d’or mythique Sarah Bernhardt sur le territoire sacré des Amérindiens Wayana.

Créée par Fabien Nury et co-produite par Shine film pour le diffuseur Canal +, la série Guyane de 8X52 minutes dirigée par l’auteur de Mafiosa Pierre Lieccia est une «fiction où les gens se reconnaissent» avertit le producteur associé André Bouvard. «Six épisodes sur huit sont écrits et seront tournés par trois réalisateurs – Jérôme Cornuau, Julien Despaux et Olivier Panchot – pour des raisons artistiques et d’écritures de texte» a indiqué le producteur, associé à Bénédicte Lesage. «70 % des techniciens sont Guyanais et nous travaillons avec Tic-Tac production » (la boîte du réalisateur d’Oyaroni, Pierre-Olivier Pradinaud, ndlr).

Le tournage de Guyane saison 2 a débuté ce lundi à la Savane Matiti et se prolongera jusqu’au «15 avril» pendant la saison des pluies en raison «du retard de l’écriture » explique André Bouvard. « Mais on aurait préféré tourner en saison sèche. La date de livraison pour notre diffuseur Canal+ est fixée au printemps 2018».

Contrairement à la saison 1, le tournage de Guyane ne se déroulera pas dans la région de Kaw. «Pour des raisons essentiellement financières car c’était une organisation colossale de tourner là-bas, avec une équipe de fiction lourde. L’hébergement était très compliqué, on avait dû construire un camp allégé près de Camp Caïman, ce qui avait coûté beaucoup d’argent même si le décor était somptueux. C’était un non sens économique» explique André Bouvard.

Cap vers d’autres contrées de la Guyane. «On a trois gros pôles de décor cette année à Macouria, à Cacao où l’on reconstitue un village amérindien et à Cayenne où beaucoup de scènes seront tournées» précise t-il.

«Tourner en Guyane c’est très cher, à savoir 40 % plus cher que d’aller tourner en Malaisie ou en Colombie. C’est un vrai choix de tourner en Guyane, motivé aussi par les aides qui nous sont apportées ici et par une volonté politique de développer le territoire.»

«Plus élevé que la série Mafiosa mais comparable à Renevant», le budget total de la série Guyane saison 2 est de « 14 millions d’euros », au niveau local il se chiffre à «6 millions d’euros», en hausse par rapport à la saison 1 (5 millions d’euros) qui avait cartonné avec des records historiques de téléchargements sur MyCanal. (Guyane : record de téléchargement, Guyaweb du 24/02/2017).

Photo de Une : Vincent Ogier (Mathieu Spinozi) sur le tournage de Guyane saison 2