Guyane : la carte de la couverture mobile désormais disponible

C’est une première. L’Arcep, Autorité de régulation des télécoms, a publié le 10 juillet sur son site monreseaumobile.fr, les cartes de couverture et les résultats de qualité de service des opérateurs mobiles en outre-mer. Evoquée dans le » Livre Bleu » outre-mer remis au Président de la République le 28 juin 2018, cette publication a pour but de permettre aux « consommateurs ultramarins de comparer les performances des opérateurs, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l’état de la connectivité mobile de leur territoire. »

En Guyane, près de « 60 000 mesures ont été effectuées » par les équipes de l’Arcep du 11 au 20 juin 2018. Il en résulte que l’opérateur historique Orange arrive « 1er ou 1er ex aequo sur une majorité de critères en Guyane, suivi de SFR et DIGICEL.

« Orange arrive premier ou premier ex aequo sur 6 des 6 critères pour la voix/SMS, et sur 6 des 6 critères pour l’internet mobile, soit au global premier ou premier ex aequo sur 12 critères sur les 12 mesurés » s’est félicité l’opérateur historique Orange qui prend le leadership sur la qualité du service de téléphonie vocale dans les lieux de vie, sur le débit moyen de téléchargement de fichiers, sur la navigation web mobile dans les lieux de vie.



Sur le critère « très bonne couverture » pour la voix et les SMS sur tous les territoires, Orange et SFR se partagent la première place. « En Guyane, 95% de la population est couverte en voix et SMS par Orange » souligne l’opérateur Orange qui couvre désormais « plus de 84%2 de la population en Guyane en 4G, et poursuivra son déploiement d’ici la fin de l’année ». Manque à l’appel l’opérateur Digicel qui devrait déployer la 4G d’ici novembre 2018, date de leur première échéance.

L’autorité souligne qu’en Guyane, si Orange et SFR ont déployé de la 4G pour une grande partie de la population (plus de 80%), « leurs résultats sont pénalisés par une couverture du territoire réduite, et en dessous de ce qui est mesuré dans les autres territoires. En particulier, la couverture mobile, aussi bien pour les services voix/SMS qu’Internet mobile, des axes routiers mesurés est faible, ce qui a pour conséquence des résultats de qualité de service nettement en retrait de ceux mesurés dans les autres territoires ».