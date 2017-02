Gaz : 13% d’inflation depuis janvier

La hausse du tarif du gaz et du carburant routier se poursuit en février après avoir encaissé 5 à 10% de hausse sur l’année 2016 (Guyaweb du 3/1/17). Au 1er février, suite à la révision mensuelle par arrêté préfectoral des prix des carburants et du gaz, la bouteille de gaz enregistre une augmentation de 73 centimes. Sur le littoral, elle passe de 22,46 € à 23,19 € les 12,5 kg. Le tarif est en hausse depuis octobre 2016. Et la poussée est forte depuis novembre. Au 1er janvier 2017 le produit avait accusé un bond de 2€. Sur deux mois,…