Frédéric Farine porte plainte pour « non assistance à personnes en danger »

Face à «l’inertie des pouvoirs publics et de leurs directions» sur la situation de son fils Yéhudi, athlète de niveau national sur liste ministérielle, double champion de France en titre en cross court et sur 800 m au sein de la Fédération du sport adapté, souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) diagnostiqués depuis fin 2015, toujours hospitalisé au pôle psychiatrique de l’hôpital de Cayenne, notre collaborateur Frédéric Farine mène une action en justice. Ce mardi matin, il a remis une plainte pour non assistance à personnes en danger (son fils et lui) au procureur de la République, Eric Vaillant car…