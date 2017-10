Faute de moteur, la gendarmerie de Régina, en verve, par le passé, dans la lutte contre l’orpaillage illégal, ne peut plus utiliser de pirogue !

C’est une information confirmée que dévoile Guyaweb : très engagée en matière de lutte contre l’orpaillage illégal il y a 5/6 ans au point d’y perdre son chef de brigade empêtré dans une affaire judiciaire, la gendarmerie de Régina n’a plus d’autonomie pour patrouiller sur le fleuve. En ce moment, en effet, elle ne dispose même plus d’un moteur de pirogue. Autrement dit cette brigade n’a plus les moyens d’aller naviguer sur l’Approuague. Le commandant de la gendarmerie en Guyane confirme les faits et précise que les priorités ont été réorientées. Explications. « On voit passer tous les soirs les…