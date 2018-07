“Il faut que la braderie ne soit pas un souk”

C’est une nouvelle Braderie qui se met en place du 4 au 7 juillet dans les rues de Cayenne. Elle est organisée par l’Union des Commerçants de l’Île de Cayenne (UCIC) dont la présidente Françoise Gimel annonce sur Guyaweb le nouveau périmètre de cette 43e édition et la mise en place d’une navette gratuite. Le centre-ville de Cayenne accueillera, en pleine Coupe du monde de football, la 43e Braderie. “Cette année nous avons modifié avec la mairie de Cayenne les emplacements des ambulants. Ils seront au boulevard Mandela et redescendront vers l’avenue du Général de Gaulle et vers la rue…