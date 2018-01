Dans le cadre de son cycle de conférences « Cayenne, mémoire et patrimoine », la ville de Cayenne présente ce mercredi soir de 19h à 22h la conférence « Etat des lieux du Carnaval en Guyane, perspectives socio-économiques et culturelles ».

Seront présents les présidents d’associations de groupes de rue ainsi que l’Observatoire régional du carnaval guyanais, constitué en 2014 et qui oeuvre pour la reconnaissance du Touloulou des bals paré-masqué et son inscription par l’Unesco au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Une première étape en ce sens a été franchie l’an passé puisque depuis le 26 octobre dernier le Touloulou est inscrit à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel français.

« La route vers le Patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Unesco) reste encore longue et ne pourra se faire que grâce au soutien humain et financier des politiques, des socio-professionnels, des associations et de la population » avait alors déclaré l’Observatoire régional du carnaval guyanais.

Evénement-phare et populaire du calendrier culturel de la Guyane, le carnaval débute le premier dimanche qui suit l’Épiphanie et se déroule jusqu’au mercredi des Cendres.

Cette année il sera plus court que d’autres années car il ne durera qu’un peu plus de cinq semaines, du 13 janvier au 14 février 2018.