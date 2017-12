Un espace de coworking s’implante en plein cœur de Cayenne

Au sein d’une maison créole située à Cayenne, The Island le premier espace de coworking dédié à l’innovation sociétale ouvrira ses portes le 8 janvier.

Après la fermeture de l’Iguana Café, lieu artistique qui a fait vibrer les murs de cette maison créole située sur l’avenue Voltaire à Cayenne, son propriétaire expliquait qu’il comptait se lancer dans une nouvelle activité.

A l’image des espaces de coworking – La mutinerie, La Cordée, La Cantine, La Ruche, Le Tank – qui poussent comme des champignons dans l’Hexagone, le concept qui séduit les travailleurs du numérique indépendants qui ont simplement besoin d’un ordinateur et d’une connexion internet, s’importe en Guyane.

Baptisé «The Island» cet espace de coworking dédié à l’innovation sociétale démarre son activité le 8 janvier en plein coeur de la ville capitale. Dans cet espace de travail collaboratif seront installés « 23 postes de travail, des cabines au calme, une salle de réunion, un espace séminaire en extérieur» a présenté le cofondateur Mathieu Barre, entrepreneur tourné vers les nouvelles technologies et le développement durable.

Mais The Island «ce n’est pas que le coworking, c’est un projet global avec un espace de vie alternatif regroupant un espace de développement personnel, de restauration et snack végétarien, un coin de repos et un lieu d’échange notamment de résidences d’artistes» explique Mathieu Barre aussi à l’initiative des Green Days, un événement éco-citoyen qui avait regroupé une cinquantaine d’acteurs issus des mondes associatif et privé.

Cette démarche s’inscrit dans une idée de «fédérer sous un même toit, des personnes qui sèment le changement à travers leurs activités et leur volonté de créer le monde demain appelés les changemakers» souligne t-il.

Pour rejoindre la tribu sur l’île «The Island» qui s’est aussi implantée à Montpellier, le site dédié est en ligne : https://the-island.fr/