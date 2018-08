Dock Village au Vieux port

Depuis ce samedi 25 août, le Vieux Port de Cayenne est devenu l’un des spots du week-end. L’évènement inédit « Dock Village » se déroulant du vendredi au dimanche et ce jusqu’au 14 octobre, propose des animations pour le grand public et des soirées clubbing.

“Commencer le week-end le vendredi soir au son d’un concert de jazz sous les étoiles… Vivre une soirée clubbing hors du commun un samedi soir dans un cadre unique…déguster une glace en famille un dimanche soir en appréciant le coucher du soleil…” tel est le concept véhiculé par l’organisateur Art prod et ses partenaires que sont la Ville de Cayenne et Première Class Prod.

Le coup d’envoi a été lancé ce samedi à 17h pour “mettre de l’animation dans la ville de Cayenne particulièrement dans un lieu comme le Vieux port qui est un domaine public pour proposer un concept similaire à Paris plage” dixit l’organisatrice Jennifer Alfred.

Au programme : des animations et des jeux de sociétés pour les enfants et adolescents à partir de 17h. Puis selon la programmation il y aura des concerts, des démonstrations de danse comme celle proposée samedi soir par Sensation Latina. A partir de 21h une autre ambiance cette fois “clubbing” à ciel ouvert est proposée jusqu’à 2h du matin. L’entrée est libre avant 21h et après elle est fixée à “10 euros” et est réservée au plus de « 30 ans« . Possibilité de se restaurer aussi sur place.

Ce dimanche sera en mode « Savat bô dlo », avec des animations pour les enfants, l’espace restauration/bar et à partir de 18h, place à la musique électro mixée par Dj Will. La programmation complète est à découvrir sur la page dédiée de Dock Village.