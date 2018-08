Décès d’un légionnaire du 3e Régiment étranger d’infanterie en Guyane

Ce tragique évènement est survenu vendredi 10 août aux environs de 13h50 heure locale. “Lors du retour d’un exercice de tir et alors qu’il rejoignait sa base de Kourou, un camion du 3e régiment étranger d’infanterie avec à son bord 14 légionnaires a fait une sortie de route. Le caporal-chef Ibrahima Camara est malheureusement décédé dans cet accident, cinq autres militaires ont été blessés gravement et huit autres plus légèrement” ont déclaré les Forces Armées par communiqué.

Le Plan NOmbreuses VIctimes a été activé (NOVI) par la préfecture. “Il s’agit d’un plan d’urgence visant à secourir un nombre important de victimes dans un même lieu, mobilisant l’ensemble des acteurs de la chaîne de secours et de santé” a indiqué la préfecture.

De nombreux moyens ont aussi été dépêchés : 7 véhicules de pompiers, un hélicoptère de la sécurité civile Dragon 973 et du Samu, deux Puma avec à leur bord une équipe médicale. Par ailleurs le préfet a également demandé aux autorités sanitaires l’activation du Plan Blanc. Dans ce cadre, le Centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne a réquisitionné trois blocs opératoires et a également mis en place une cellule d’urgence médico-psychologique, afin que les personnes impliquées dans l’accident puissent être prises en charge.

Une enquête, dirigée par la brigade de gendarmerie nationale de Regina , est diligentée pour déterminer les circonstances de l’accident, a ajouté les Forces armées.

“Le caporal-chef Ibrahima Camara aura servi la France pendant plus de 9 ans. Originaire de Conakry (Guinée), il était marié et père de quatre enfants” ont précisé les Forces armées.

Crée en 1920 et installé en Guyane depuis 1973, le 3e REI est composé à la fois de légionnaires et d’unités du régime général, il est spécialisé dans le combat en forêt équatoriale. Sa principale mission est d’assurer la surveillance du CSG (Centre spatial guyanais) lors des lancements de fusées. Il est alors déployé tout autour du centre en protection du site. Il participe aussi à des opérations visant à démanteler les sites d’orpaillage clandestins.

Photo de Une : ©3 REI en mission – photo d’archive 2015