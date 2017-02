Pas de décès sur les routes en janvier

« L’absence de tués en ce mois de janvier 2017 et une baisse sensible du nombre des blessés hospitalisés » sont relevées par la sécurité routière pour le premier mois de l’année.

Au cours du mois de janvier, le bilan « provisoire » de la sécurité routière fait état de 46 accidents corporels, 52 blessés, dont six hospitalisés.

Il s’agit selon les services de l’État d’un « résultat encourageant après une très mauvaise année 2016. Les nombres d’accidents et blessés sont sensiblement identiques à ceux de janvier 2016. ».

« 36 » usagers de la route avaient perdu la vie en l’année dernière. Le bilan était plus lourd qu’en 2015, année au cours de laquelle 28 personnes avaient péri.

La « vitesse », « l’alcool et/ou les stupéfiants » sont les « causes et circonstances aggravantes présumées » qui ont le plus coûté la vie aux accidentés l’année dernière. 25 % des accidents étaient en lien avec une « circulation en sens interdit », un « dépassement dangereux », une absence de respect de « priorité » et un « défaut d’éclairage ». A chaque fois, l’accident fut fatal.