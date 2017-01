La Daaf conclut à une réduction de la chimie dans l’agriculture

La direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt de Guyane dévoile ses chiffres 2016 du taux de résidus de produits chimiques sur les fruits et légumes cultivés sur le littoral guyanais. Les chiffres semblent encourageants, sauf pour la banane. Depuis la fin des années 90 la législation française et européenne s’est endurcie à l’encontre de l’utilisation de la chimie en agriculture ; héritage infâme des saletés utilisées au cours de la seconde guerre mondiale pour tuer les Hommes. Il est officiellement reconnu depuis des années que liquides et croquettes chimiques utilisés dans l’agriculture conventionnelle font courir un risque à…