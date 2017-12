Cycle de conférences pour le centenaire des Rhums Prévot

L’histoire des Rhums Prévot dans la société guyanaise de 1917 à nos jours fait l’objet de trois conférences, les 15, 16 et 21 décembre, à l’occasion de leur centenaire (1917-2017).

«Au moment où l’on s’apprête à célébrer les cent ans des Rhums Prévot, se pose la question de la pérennisation de cette industrie agro-alimentaire, élément fondamental du patrimoine guyanais» souligne l’unique distillerie de Guyane, la société Rhums Saint-Maurice qui a repris le flambeau familial et est dirigée par Maurice Prévot, président de l’association des Moyennes et Petites Industries de Guyane (MPI Guyane).

Fondés par Fernand Edouard et Ernest Auguste Prévot, les Rhums Prévot proposent une série de conférences les 15, 16 et 21 décembre à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni, afin de rappeler les «différentes étapes de cette construction industrielle et l’étendue de son rayonnement au sein de la société guyanaise».