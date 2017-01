L’annulation du licenciement d’une ex-proche collaboratrice de Harry Contout à la Chambre des métiers retombe sur les bras de l’équipe d’Alcide dit Clauzel

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, le mardi 13 décembre dernier, en raison de manquements au cours de la procédure, le licenciement de Franceline Mathias-Daniel remerciée par Harry Contout, le 23 juillet 2013, alors qu’elle avait été recrutée moins de deux ans plus tôt par l’intéressé en tant que secrétaire générale et directrice générale des services de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région Guyane (CMARG) Un dossier chaud qui retombe sur les bras du nouveau président de la Chambre des métiers Philippe Alcide dit Clauzel, lui même fragilisé par la récente annulation (moins discrète) des élections à la Chambre consulaire, deux jours plus tard, le 15 décembre…

