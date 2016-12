Â«C’est formidable une Guyanaise enfin Miss FranceÂ» (Radiah Latidine)

Du haut de son 1,78m, Alicia Aylies, 18 ans, Miss Guyane élue Miss France 2017 samedi à l’Arena de Montpellier à l’issue d’une cérémonie sur le thème de la féérie de Noël, rentre dans l’Histoire de la Guyane. Elle est la première Guyanaise sacrée à cette élection nationale et rejoint le club très fermé des neuf Ultramarines ayant déjà remporté l’écharpe et le diadème. Dernière référence guyanaise à arriver si loin dans ce concours, Radiah Latidine Ho-A-Chuck, deuxième dauphine de Miss France 1994, était passée très près du grand couronnement.

En décrochant le sacre, Alicia Aylies devient la quatre-vingt septième Miss France depuis la création de ce concours de beauté en 1920, qui a suscité de vives critiques de féministes notamment de l’association Osez le féminisme !, association de défense des droits des femmes qui considère qu’il s’agit d’un concours «ringard en cela qu’il considère encore les femmes comme des potiches, qui ne doivent surtout pas déborder du cadre défini. »

Parmi les trente candidates à prétendre au titre suprême, Alicia Aylies, étudiante en première année de droit à l’Université de Guyane, a été élue aussi bien par le jury que le public, Miss France 2017. Elle inscrit son nom au palmarès des Domiennes ayant remporté ce concours et rejoint les Réunionnaises Valérie Bègue (2008) et Monique Uldaric (1976), les Guadeloupéennes Corinne Coman (2003) et Valérie de la Cruz (1993), les Tahitiennes Mareva Galanter (1999), Mareva Georges (1991), Edna Tepeva (1974) et Tilda Fuller (1980), la Calédonienne Pascale Taurua (1978).

La dernière Guyanaise arrivée dans le top 5 de Miss France, Radiah Latidine Ho-A-Chuck, élue 2e dauphine lors de l’élection Miss France 94, s’est «éloignée de ce monde là» mais «regarde avec plaisir l’élection» et elle était «au rendez-vous hier soir, comme toutes les années, mais cette année il y a avait une telle ferveur autour de la participation d’Alicia que nous étions motivés (..) Elle avait le potentiel physique et crevait l’écran, d’ailleurs les réseaux sociaux se sont emballés et très rapidement elle a été classée parmi les favorites au niveau national, c’était unanime. C’est formidable une Guyanaise enfin Miss France, on l’attendait.»

Classement de Miss France 2017

Miss France 2017 : Alicia Aylies, Miss Guyane

1ère dauphine : Aurore Kichenin, Miss Languedoc-Roussillon

2e dauphine : Vaea Ferrand, Miss Tahiti

3e dauphine : Morgane Thérésine, Miss Guadeloupe

4e dauphine : Justine Kamara, Miss Lorraine