Les agriculteurs aspergent de Â«caca-cochonÂ», les colonnes de la prÃ©fecture de Cayenne !

Les agriculteurs guyanais en colère, qui avaient déjà déversé lundi du foin à l’intérieur de la Daaf (Direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt), ont de nouveau exprimé une exaspération montée d’un cran , en aspergeant vendredi après-midi de lisier de porc (surnommé « caca-cochon » en Guyane), via un tracteur tirant une cuve, les murs et les colonnes de l’hôtel préfectoral à Cayenne. Et ce alors que le premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé vendredi le départ demain en Guyane d’une délégation interministérielle de hauts fonctionnaires, avec à leur tête, le roué et expérimenté Jean-François Cordet, ex-préfet de Guyane, pour tenter de dénouer la crise sociale plus large qui touche le…