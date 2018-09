Ariane 5, miss 95 %

La famille des Ariane 5 avait pourtant connu des débuts doublement difficiles avec l’échec de ses deux vols inauguraux : celui de l’Ariane 5 G, l’Ariane 5 première mouture en juin 1996 puis celui de l’Ariane 5 ECA plus puissante en décembre 2002. Depuis, Ariane 5 s’est auréolée d’une réputation non surfaite de fiabilité. Et avec le succès de son 100ème lancement mardi soir à Kourou, les spécialistes estiment que 95% des missions d’Ariane 5 ont été pleinement réussies. Deux nouveaux satellites de télécommunications ont été mis en orbite par Ariane 5 ECA : Horizons 3e pour Intelsat et son partenaire SKY…