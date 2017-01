Alicia, et les femmes d’affaire

Miss France n’est pas que du rêve retransmis par le petit écran. C’est aussi un facteur de cohésion et de chiffres d’affaires. Alicia Aylies est aidée en ce sens, par la directrice générale Miss France, Sylvie Tellier et aussi pour l’occasion par la présidente de la Fedomg, Carol Ostorero. Alicia Aylies est arrivée lundi en fin de journée à l’aéroport Félix Eboué sous l’accueil très chaleureux d’une petite cinquantaine d’anonymes et des tanbouyens de Plezi tanbou 973 qui ont invité à « nou bay la main, pou lévé peyi-a ». Ce premier retour en Guyane, près d’un mois après son sacre de…