ActualitÃ© et Ã©nergie

Tour d’horizon de quelques dossiers énergétiques régulièrement abordés par Guyaweb. Nouveautés, vieilleries et pot-pourri de Noël. L’hydrolienne de Camopi En 2013, c’est à l’îlet Moulat (à proximité du bourg de Camopi) que devait être implantée une « première mondiale » portée par une start-up grenobloise Hydroquest et Edf. Il s’agissait d’installer une hydrolienne sur le fleuve. De l’allure d’une barge flottante, elle est équipée d’une roue qui transforme l’énergie cinétique du courant en énergie électrique. Une expérimentation à l’aide d’une hydrolienne de taille réduite devait permettre d’envisager, en cas de résultats concluants, l’installation d’une machine de production plus conséquente…