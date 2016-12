36 dÃ©cÃ¨s sur les routes depuis janvier

« 36 » personnes ont perdu la vie sur les routes de Guyane en 2016 (au 26 décembre). Le bilan s’est alourdi par rapport à l’année dernière, au cours de laquelle 28 usagers de la route avaient péri. En avril dernier, six personnes, dont quatre enfants, avaient trouvé la mort dans un accident de la route entre deux voitures, non loin de Sinnamary. Le conducteur d’une des deux voitures qui s’étaient embouties, était un ancien policier et un ancien conseiller municipal âgé de 72 ans. Il « n’avait plus de points sur son permis de conduire » exprimait alors la préfecture de Guyane, et…