La 10e édition du Salon international du livre de la Guyane a lieu du mercredi 22 au samedi 25 novembre au Zéphyr. Quatre jours dans l’univers de la littérature organisés par l’association Promolivres.

Lettres musicales et un hommage à Léon Gontran Damas auteur du célèbre bouquin Retour de Guyane, l’année Atipa et un clin d’oeil à la Colombie dans le cadre de l’année France-Colombie, sont les thèmes de cette10e édition. « Le choix des auteurs s’est porté sur ceux qui font du son, du rythme, de l’harmonie, le centre de leur imaginaire » souligne Promolivres.

Plusieurs invités sont attendus, il s’agit de Serge Diantantu, auteur congolais de BD dont une sur la biographie de Félix Eboué, d’Emmanuel Dongala, auteur congolais, de l’écrivaine martiniquaise Dalila Daniel, et de Jean-Paul Delfino, auteur d’ouvrages sur la musique brésilienne.

Les auteurs guyanais comme Auxence Contout, Djé Ossour, Alexis Tiouka et notre consoeur Hélène Ferrarini sont aussi sur le Salon et présenteront leurs nouveautés littéraires. Il y aura également un focus sur l’année Atipa, premier roman guyanais en créole écrit en 1885.

Cafés littéraires avec notamment Maguerite Abouet auteure de Aya de Yopougon , une conférence « Lettres et musique » avec Emmanuel Dongala, Jean-Paul Delfino, Roland Brival et Franck Balandier, ainsi que des projections de films sont au programme du Salon international du livre de Guyane. Ecrivains, libraires et éditeurs comme Ibis Rouge, vous attendent au Zéphyr.