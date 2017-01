1 habitant sur 3 vit au Maroni-Lawa

Le dernier recensement de l’institut national des statistiques et des études économiques (Insee) vient d’être publié. Au 1er janvier 2014, la Guyane compte plus de 252 000 habitants. Une personne sur trois vit le long du Maroni-Lawa. Au 1er janvier 2014, Cayenne demeure la ville la plus peuplée, avec près de 56 000 habitants. Néanmoins, de 2013 à 2014, la population de la ville capitale a encore diminué, avec un recul de 0,4 %. Sur les années 2009-2014, la baisse atteint – 2,2% ; au profit de ses communes limitrophes (+23 % pour Macouria, + 36% pour Roura). Cayenne : 55…