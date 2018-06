Yannick Jadot en Guyane

Le député européen, membre d’Europe Ecologie Les Verts (EELV), sera en Guyane du 3 au 6 juin prochains.

Le séjour guyanais de Yannick Jadot, économiste de formation, militant écologiste, député européen depuis 2009, éphémère candidat d’EELV à l’élection présidentielle française de 2017, est organisé par Guyane Ecologie et le conduira notamment à Cayenne, Montsinéry-Tonnégrande, Saint-Laurent-du-Maroni et Awala-Yalimapo.

Sa venue en Guyane s’inscrit dans le contexte de l’intense débat relatif au projet minier dit de la Montagne d’Or et il doit rencontrer plusieurs des opposants à ce projet comme le collectif Or de Question, le WWF, la Jeunesse Autochtone de Guyane et le maire de Montsinéry-Tonnégrande, Patrick Lecante, qui est aussi le représentant en Guyane de l’Agence Française de la Biodiversité.

Le programme du séjour guyanais de Yannick Jadot prévoit cependant aussi des rencontres avec des partisans du projet controversé de mine industrielle de la Montagne d’Or, notamment le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Léon Bertrand (Guyaweb du 28/05/2018), ainsi que des représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane.