Visites guidées de l’îlet la Mère

La ville de Cayenne et le Conservatoire du Littoral organisent des visites de l’îlet la Mère à partir du mois de juillet.

Ces randonnées pédestres permettant la découverte de la faune et de la flore de l’îlet la Mère auront lieu les samedis 7 et 21 juillet, 4 et 25 août, 6 et 20 octobre 2018.

Les inscriptions doivent se faire au préalable auprès du Pôle Ecologie Urbaine et Développement Durable de la mairie de Cayenne au 0594 29 27 14 de 9h à 12h.

Rendez-vous est fixé le jour des visites à 7h30 au port de plaisance de Dégrad-des-Cannes à Rémire-Montjoly pour prendre la navette d’une capacité de 13 personnes.

Deux rotations sont prévues le jour des visites, avec un premier départ à 8h (retour à 13h) et un second départ à 9h15 (retour à 14h30).

Les tarifs sont de 30 € pour les adultes et les enfants dès 12 ans, 15 € pour les enfants de 1 à 11 ans inclus (gratuité pour les enfants de moins d’1 an).

Pour plus d’informations contacter le Pôle Ecologie Urbaine et Développement Durable de la mairie de Cayenne, par téléphone : 0594 29 27 14, ou par courriel : secretariat-peudd [at] ville-cayenne [dot] fr