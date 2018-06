Verdict «favorable» pour l’AEX Nelson

Reporté en raison d’une irrégularité de l’arrêté désignant ses membres, le Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui devait émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exploitation minière (AEX) Crique Nelson et sur sa compatibilité avec le périmètre de protection rapprochée autour de la prise d’eau dans le fleuve Kourou s’est finalement déroulé ce mercredi 20 juin. Après un scrutin indécis mais basculant favorablement en Commission des mines le 23 mars, l’AEX Nelson a obtenu aujourd’hui un avis favorable du CODERST avec une large majorité. Désormais, c’est le préfet qui tranchera dans ce dossier. Depuis le 11 juin dernier…