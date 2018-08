Urgences du Char : le protocole d’accord enfin signé 

Composé de 17 pages, le protocole d’accord a été signé ce vendredi 17 août par Agnès Drouhin, directrice de l’hôpital et Pierre Chesneau, représentant des médecins urgentistes démissionnaires. Il reprend les principales exigences des soignants : plus de personnel, la sécurisation et la réorganisation du service pour une meilleure prise en charge des patients. Des effectifs renforcés C’était une des principales exigences des 17 médecins démissionnaires, renforcer les effectifs du service des urgences pour assurer une meilleure prise en charge des patients. Les équipes, essentiellement composées de médecins contractuels jusqu’en septembre, devraient donc accueillir « plus d’une dizaine de médecins…