Une mobilisation peu suivie pour dénoncer la crise sanitaire

Alors que la santé est l’affaire de tous, à peine 300 personnes se sont mobilisées pour dénoncer l’état d’abandon du Centre Hospitalier André Rosemon (CHAR) et la catastrophe sanitaire annoncée dans les centre de santé, à l’appel des urgentistes démissionnaires, des médecins et des paramédicaux de l’hôpital. On est loin de la mobilisation massive du 12 juin dernier dans les rues de Fort-de-France qui a réuni près de 2000 personnes dénonçant la situation du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique en proie lui aussi à de grandes difficultés. Un appel à une mobilisation unitaire avait été lancé pour ce mercredi matin à Cayenne par les…