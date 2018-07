Une bouffée d’oxygène de deux mois aux urgences de Cayenne

Au terme d’une journée de crise aux urgences de l’hôpital de Cayenne, les urgentistes démissionnaires ont obtenu gain de cause, à savoir la reconduite de deux mois de leur contrat de travail.

Aux urgences de Cayenne, la journée de mardi a été sous haute tension. Seuls deux médecins ont travaillé aux urgences vitales. « En temps normal il y a cinq médecins soit trois médecins et deux au Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) « a expliqué Arthur Derour-Corté un des médecins urgentistes démissionnaires.

En effet le préavis de départ des urgentistes ayant pris effet le mardi 3 juillet à zéro heure, ils avaient mis leur plan à exécution à savoir proposer à la direction une reconduite de deux mois de leur contrat afin de “ne pas déstabiliser l’offre de soins en Guyane” alors que la direction de l’hôpital de Cayenne proposait uniquement de repousser leur préavis de démission jusqu’au 10 juillet.

“Les négociations et les allers-retours pour la mise au point du protocole de sortie de crise ne sont pas suffisants pour qu’en une semaine ça soit fait” avait déclaré Arthur Derour-Corté, un des médecins urgentistes.

C’est donc un bras de fer qui s’est tenu entre urgentistes et direction durant toute la journée du mardi 3 juillet. C’est en début de soirée et sous la pression de la Commission médicale d’établissement (CME), instance consultative représentant la communauté médicale dans chaque établissement public de santé, que les urgentistes démissionnaires ont obtenu satisfaction.

“Il y a eu une commission médicale d’établissement extraordinaire qui a voté à l’unanimité la reconduite de deux mois de nos contrats (…) la population aura des médecins, nous reprenons le travail dès ce mardi soir” s’est réjouit Arthur Derour-Corté.

“Ce contrat de deux mois permettra d’assurer à la fois la continuité des soins des deux prochains mois, continuer les discussions pour acter ce protocole de sortie de crise et donner le temps à la mission du professeur Carli de venir et aussi de faire son retour ” a t-il ajouté.

Pour rappel, Pierre Carli le président du Conseil National de l’Urgence Hospitalière (CNUH) et médecin chef du Samu de Paris sera en mission d’expertise du 7 au 9 juillet pour “donner son avis sur la situation des urgences”

“Soucieuse de l’intérêt de la population guyanaise et de la sécurité des soins, la Direction du Centre Hospitalier de Cayenne a signé, dans des conditions et sous des formes difficilement acceptables, 11 contrats de 2 mois avec des urgentistes démissionnaires Ces signatures interviennent alors qu’un protocole d’accord était sur le point d’être conclu avec ces mêmes médecins, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé et à quelques jours du début de la mission du professeur Pierre CARLI, président du Conseil de l’urgence hospitalière (CNUH) et médecin chef du Samu de Paris ” a indiqué dans un communiqué imprécis la direction du centre hospitalier de Cayenne.