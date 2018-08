Un nouveau cas de fièvre jaune en Guyane

Selon l’Agence régionale de santé (ARS) un nouveau cas de la fièvre jaune en Guyane a été confirmé ce week-end par l’institut Pasteur de la Guyane. « C’est le deuxième cas en moins d’un an après celui diagnostiqué en août 2017. Selon les premières investigations, il s’agit d’une contamination locale survenue dans la zone forestière autour de la rivière Comté chez un patient non vacciné. Actuellement dans un état grave, il a été transféré dans un hôpital parisien » a précisé l’ARS.

Pour rappel, la fièvre jaune est une maladie virale aiguë qui se transmet par la piqûre d’un moustique infecté, et peut donner lieu à des formes graves et potentiellement mortelles. Les symptômes sont les suivants: fièvre, céphalées, ictère, myalgies, nausées, vomissements et fatigue.

« L’Agence régionale de santé, Santé publique France, la Collectivité territoriale de Guyane et leurs partenaires locaux mettent en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’apparition de nouveaux cas. La Direction de la démoustication a déjà commencé ses opérations de démoustication sur les lieux fréquentés par le malade : domicile autour de la Comté, Centre hospitalier de Cayenne et aéroport » a souligné l’Agence régionale de santé.

« Ce nouveau cas confirme que la fièvre jaune est bien présente sur l’ensemble de la Guyane, particulièrement sur les zones forestières y compris celles du littoral. Cela justifie l’obligation vaccinale sur l’ensemble du département »

La vaccination est « la principale mesure de prévention contre la fièvre jaune ».

L’Agence régionale de santé indique que « le vaccin est sûr et très efficace » et qu’« une seule dose suffit généralement à conférer une immunité durable et une protection à vie contre la maladie. Il donne en 30 jours une protection immunitaire efficace à 99% des sujets vaccinés. »

Où se faire vacciner contre la fièvre jaune ?

Il est possible de se faire vacciner chez la plupart des médecins généralistes et dans les centres suivants : CPS de la Croix Rouge, CDPS du Centre hospitalier de Cayenne, centres PMI de la CTG, consultation du voyageur au Centre hospitalier de Cayenne.