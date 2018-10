Total en Guyane : le préfet a « appliqué la procédure » 

Le préfet de Guyane Patrice Faure a tenu une conférence de presse mercredi 25 octobre 2018 en présence de son secrétaire général, Yves de Roquefeuil, et de Raynald Vallée et Guy Faoucher, respectivement directeur et chef du service Risques, énergie, mines et déchets à la Deal, au cours de laquelle il s’est dit « satisfait des réponses apportées par Total aux recommandations de l’Autorité environnementale ». « Pourquoi ne l’aurais-je pas fait ? » C’est la réponse laconique donnée par le préfet à Guyaweb pour expliquer son choix d’accorder à Total la possibilité de réaliser cinq forages d’exploration pétrolière offshore à 170 kilomètres des côtes…