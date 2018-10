Sur fond de mystère des poissons morts, l’ARS lève les mesures de précaution à Sinnamary

Bien que l’Agence régionale de santé (ARS) ait autorisé la consommation d’eau du robinet à Sinnamary, la cause de la surmortalité des poissons retrouvés près de la station de captage d’eau de la crique Yiyi demeure encore inconnue. « 300 contrôles de l’eau de Sinnamary» ont été effectués portant sur «tous les toxiques, pesticides possibles et on n’a absolument rien trouvé » a déclaré le directeur de l’Agence régionale de santé, Jacques Cartiaux, sur les ondes de Guyane 1ère. « Nous sommes sur le point de la déclarer potable et consommable » a t-il ajouté. En effet depuis dix jours plusieurs analyses dites «biotox»…