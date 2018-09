Sinnamary s’organise face au problème de l’eau

La petite commune de Sinnamary organise son ravitaillement en eau potable depuis que l’Agence régionale de santé a déclaré que l’eau du robinet était impropre à la consommation, suite à la découverte de poissons morts ce « jeudi 20 septembre », à « 400 mètres » du point de captage d’eau de la crique Yiyi alimentant la population.

« Une partie des prélèvements réalisés par l’ARS est en cours d’analyse au laboratoire Pasteur de Cayenne. D’autres échantillons sont en cours d’expédition vers la France hexagonale » avait indiqué Emmanuelle Gaydu directrice de la communication de Sinnamary.

Une information qui nous avait été confirmée par Fabien Laleu directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé : “ Une partie des prélèvements sont à l’Institut Pasteur et d’autres sont dans partis dans un laboratoire certifié et agrée en métropole notamment à Nancy.”

Les premiers résultats de ces prélèvements sont attendus dans “cinq à six jours” a indiqué Fabien Laleu. En attendant la commune de Sinnamary comptant près de 3000 habitants au dernier relevé de l’insee, avec la collaboration de la Société guyanaise des eaux, ravitaillent en eau potable.

Vendredi soir, une distribution de bouteilles d’eau avait été effectuée auprès de la population. Samedi matin c’était au tour des “hôteliers et des restaurateurs”. L’après-midi, les services de la commune et la SGDE ont installé “une citerne de 10000 litres d’eau sur la place de l’église et deux autres de 5000 litres sur la place communale et près du complexe sportif Paulin CLET” avait précisé Emmanuelle Gaydu.

Ainsi les habitants et commerçants peuvent désormais de nouveau s’avitailler en eau potable de “11h à 13h et de 18h à 20h” selon les dernières informations communiquées par la mairie de Sinnamary.

Dans l’attente des résultats et par mesure de précaution, l’eau du robinet distribuée à Sinnamary est déclarée « impropre à la consommation » continue d’alerter la commune de Sinnamary qui demande expressément aux habitants « de ne plus la boire et de ne plus l’utiliser pour la cuisine ou le nettoyage des aliments ».

« Il n’y aura pas de coupure d’eau et la population pourra utiliser l’eau pour des usages ménagers mais pas à la consommation »avait déclaré Emmanuelle Gaydu.

Enfin la mairie organise une réunion publique qui aura lieu ce lundi 24 septembre à 17h au centre socioculturel.

Photo de Une : réunion de crise à Sinnamary avec son maire Jean-Claude Madeleine