Sinnamary : l’eau du robinet déclarée impropre

La commune de Sinnamary qui compte près de 3000 habitants au dernier relevé Insee, alerte sa population que l’eau du robinet est déclarée non potable par l’Agence Régionale de Santé (ARS), suite à la découverte de poissons morts ce « jeudi 20 septembre », à « 400 mètres » du point de captage d’eau alimentant la population.

« Une partie des prélèvements réalisés par l’ARS est en cours d’analyse au laboratoire Pasteur de Cayenne. D’autres échantillons sont en cours d’expédition vers la France hexagonale (à Nancy, ndlr)» a indiqué dans une communiqué commun de l’ARS et la commune de Sinnamary.

« Les analyses normales sur le chlore, l’oxygène se font bien en Guyane mais les analyses complémentaires, il faut les faire partir en métropole (…) les premiers résultats seront connus pas avant cinq jours et on saura si l’eau est polluée auquel cas quelle en serait l’origine» a déclaré Emmanuelle Gaydu du cabinet du maire de Sinnamary.

Ainsi dans l’attente des résultats et par mesure de précaution, l’eau du robinet distribuée à Sinnamary est déclarée « impropre à la consommation » alerte la commune de Sinnamary qui demande expressément aux habitants « de ne plus la boire et de ne plus l’utiliser pour la cuisine ou le nettoyage des aliments ».

« Il n’y aura pas de coupure d’eau et la population pourra utiliser l’eau pour des usages ménagers mais pas à la consommation » précise Emmanuelle Gaydu.

En attendant la ville de Sinnamary et la Société de la Guyanaise des eaux (SGDE) mettent en œuvre « des solutions pour fournir de l’eau aux habitants pour leurs usages alimentaires (…) une première distribution de bouteilles d’eau a été effectuée ce vendredi soir à la salle communale et cet samedi après-midi il y aura un point de ravitaillement en citerne vers 14h/15h». Une nouvelle réunion de crise se déroule actuellement et plus d’informations délivrées par la commune et l’ARS sont à venir au cours de la journée.

Photo de Une : une photo du point d’eau situé environ à 400m du captage où la constatation a été faite.