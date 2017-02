Ségolène Royal en Guyane du 13 au 17 mars

La ministre de l’Environnement Ségolène Royal, foulera le sol guyanais à l’occasion de la 14e Conférence des Parties (COP) à la convention de Carthagène pour la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes, du 13 au 17 mars prochains.

Signée en Colombie le 24 mars 1983, la convention de Carthagène implique aujourd’hui 25 États riverains de la zone « Grande Caraïbe » : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bélize, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, États-Unis, République dominicaine, France, Grenade, Guatémala, Guyana, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pays-Bas, Royaume-Uni, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago et le Vénézuela.

Ces Etats qui ont ratifié cet accord international se sont engagés à préserver et valoriser la biodiversité unique d’un espace qui s’étend de la Guyane à la Floride et du Mexique à la Barbade.

A l’occasion de cette 14e Conférence, le Brésil et le Suriname, sont invités ainsi que Haïti, le Honduras et la Commission européenne. L’objectif de cette Conférence qui se tiendra donc en Guyane, est de « faire un point sur le Programme pour l’environnement des Caraïbes 2015-2016 et de définir le plan de travail et le budget du Programme pour l’environnement des Caraïbes pour la période biennale 2017- 2018 » selon le ministère du développement durable.

Durant le déplacement de la ministre de l’Environnement, il sera certainement abordé la question de l’implantation en Guyane de la délégation interrégionale pour l’Outre-Mer de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), et dont Patrick Lecante, maire de Montsinéry-Tonnégrande siège au sein du Conseil d’Administration.

L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a été créée au 1er janvier 2017 par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.