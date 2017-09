«Saint-Martin renaîtra de cet ouragan»

Une semaine après le passage l’ouragan Irma qui a ravagé Saint-Martin et Saint-Barthélémy avec un bilan provisoire de «11 morts et plusieurs blessés et disparus», le président de la République Emmanuel Macron est attendu dans ces deux îles françaises pour se rendre auprès des victimes de la catastrophe.

Très critiqué sur la gestion tardive de la crise et les moyens mis en place pour la reconstruction, Emmanuel Macron accompagné des ministres de l’Outremer, Annick Girardin, de l’Education, Jean-Michel Blanquer et de la Santé, Agnès Buzin, a indiqué que «dès que l’information a été connue, l’Etat s’est parfaitement organisé et l’anticipation a été complète et conforme (…). Il y a eu un déploiement rapide des forces de l’ordre et militaires et les troubles à l’ordre public ont été extrêmes». Le chef de l’Etat a aussi appelé à «l’union nationale» et à rester «dignes» lors d’un point de presse qui s’est déroulé sur le tarmac de l’aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

«Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, c’est l’un des plus grands ponts aériens depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale » qui va se chiffrer à «50 millions d’euros» a déclaré le président de la République pour qui le «retour à la vie normale » est la « priorité absolue », promettant «un plan de reconstruction rapide de Saint-Martin, durable, exemplaire».

«L’ensemble des dégâts a été évalué à un milliard d’euros par les assureurs» a déclaré Emmanuel Macron. «L’Etat coordonne toute ce qui est de la distribution de l’eau, l’alimentation et l’ordre public» et «un fond spécifique au moins d’une cinquantaine de millions va être créé pour répondre aux nécessités et des mesures d’urgence seront mises en place pour ceux qui ont tout perdu» a ajouté le chef de l’Etat.

Pour rappel, l’ouragan Irma, de catégorie 5, a fait au moins dix morts et plusieurs disparus dans les îles françaises et quatre dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, selon le dernier bilan. Au total, 27 personnes sont mortes dans les Caraïbes dont au moins 10 à Cuba.

Premier point presse d’Emmanuel Macron en Guadeloupe.