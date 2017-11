Réunion publique et enquête sur la santé

La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) organisent une réunion publique sur le thème de la santé, demain jeudi 30 novembre de 17h à 21h au gymnase de Maripasoula.

Cette réunion ouverte à tous doit permettre à la population d’exprimer ses attentes et ses inquiétudes et de donner son avis sur les questions de santé, dans l’optique de « la construction du prochain Projet Régional de Santé (PRS) pour la Guyane ».

La CRSA et l’ARS lancent également une enquête auprès de la population guyanaise dans le cadre de l’élaboration de ce futur Projet Régional de Santé.

Chacun peut donner son avis et partager ses inquiétudes et ses attentes en matière de santé en répondant au questionnaire accessible sur le site de l’ARS Guyane : « Enquête: vos préoccupations et vos attentes en matière de santé ».

Cette enquête peut aussi être complétée sur un formulaire au format papier, disponible dans les mairies.