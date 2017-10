«Zéro déchet» : l’initiative de la famille Le Duff

Dans le cadre de l’événement éco-citoyen Green Days, une cinquantaine d’acteurs issus des mondes associatif et privé se donnent rendez-vous les 6 et 7 octobre au Family Plaza. Nous avons rencontré l’un de ces acteurs, la famille Le Duff, de l’association Zéro déchet Guyane qui depuis novembre dernier s’est inspirée du mouvement international Zero waste (« Zéro déchet »). Guyaweb : Qu’est ce qui vous a décidée à changer votre mode de consommation ? Sabrina Le Duff : Le déclic est venu de différentes lectures surtout de l’auteure Béa Johnson et son petit pot de déchets sur un an, également en nous rendons compte de…