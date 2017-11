«La recherche microbiologique, épidémiologique, immunologique … nulle part ailleurs qu’en Guyane»

Un intéressant congrès sur les travaux scientifiques des jeunes médecins et chercheurs de Guyane intitulé «Nos jeunes ont du talent» se déroule ce mercredi jusqu’à 18h à l’amphi A du campus universitaire de Troubiran à Cayenne. Il est organisé par le Centre Hospitalier Andrée Rosemon, le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais, l’Agence Régionale de Santé, l’Université de Guyane et l’Université des Antilles.

Différentes problématiques y seront abordées parmi lesquelles les pathologies infectueuses et émergentes, la santé publique, les envenimations, les intoxications aiguës et les pratiques illégales.

«Des thèses et mémoires sont régulièrement réalisés par des internes des Antilles et de la Guyane qui n’aboutissent pas forcément à des publications, d’où l’idée de les valoriser en organisant un congrès dédié à ces travaux des internes» explique Loïc Epelboin, médecin infectiologue et chercheur en science et épidémiologie qui «encadre beaucoup de jeunes internes sur les thèses et mémoires de masters».

Pour la petite histoire, cette journée dédiée aux travaux des internes devait se tenir le «24 mars», au début de la crise sociale qui a paralysé pendant cinq semaines la Guyane.

Finalement reporté, ce congrès riche et varié en restitutions de 15 minutes et en discussions aborde «les arbovirus connus et méconnus comme le tonate et le mayaro , la dengue, le chikungunya, la toxoplasmose amazonienne mais également les maladies tropicales comme les atteintes chroniques du cœur appelées cardiomiopathies»

D’autres sujets seront abordés, comme «l’intoxication au plomb chez les femmes enceintes notamment avec le pemba, le beri-beri (carence en vitamine B1 qui peut donner des atteintes très graves au niveau du coeur), les morsures de serpents, l’intoxication au paraquat – un produit que l’on trouve du côté du Surinam et qui peut être extrêmement dangereux et même mortel » souligne le chercheur.

Le sujet des mules sera aussi traité ainsi que les circuits clandestins de l’avortement et la situation catastrophique des personnes infectées par le VIH en prison et complètement perdues de vue à la sortie de prison.

Que les absents se rassurent, le chercheur et médecin Loïc Epelboin annonce que «d’ici quelques semaines les résumés des présentations seront publiés dans le Bulletin de la Société de Pathologies Exotiques, dont les articles sont accessibles en ligne».