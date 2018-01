La qualité de l’air reste dégradée

L’épisode de pollution aux particules fines dû au passage de nuages de poussières du Sahara dans l’atmosphère de la Guyane va se poursuivre ce week-end annonce l’Observatoire régional de l’air (ORA).

« Samedi 27 janvier, les concentrations de particules fines de moins de 10 micromètres de diamètre présentes dans l’atmosphère continueront de dépasser le niveau d’information et recommandation sur les stations de l’île de Cayenne et de Kourou. La procédure d’information et de recommandation est donc toujours enclenchée » indique l’ORA qui précise qu’aucune amélioration n’est prévue pour dimanche.

Cette situation s’explique par la présence en forte concentration de « poussières du Sahara » qui proviennent de la « mise en suspension dans l’atmosphère par l’action du vent de particules désertiques. Ces dernières sont ensuite transportées de l’Afrique à l’Amérique dans une couche d’air sec appelée Saharan Air Layer (SAL) ».

Les poussières de moins de 10 microns pouvant avoir « une action irritante sur les voies respiratoires (toux, gènes respiratoires crise d’asthme, irritation des yeux) » l’Observatoire régional de l’air renouvelle ses recommandations à l’attention des personnes sensibles (nourrissons, personnes âgées, asthmatiques, allergiques, déficients respiratoires chroniques, insuffisants cardiaques, femmes enceintes).