Pétrole en Guyane: Total doit compléter son étude d’impact

Après le revers brésilien (Guyaweb du 30 mai), c’est un nouveau coup dur pour Total qui doit revoir son étude d’impact en Guyane, notamment sur un éventuel accident. L’avis sur les travaux d’exploration pétrolière dans la zone de Nasua au large de la Guyane, émis par l’Autorité Environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, a été rendu public le 30 mai et porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, Total Exploration & Production Guyane française, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Celui-ci est « bien construit » mais il présente…