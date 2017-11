Permis de chasse : ouverture de la consultation du public

La préfecture informe par communiqué de l’ouverture de la consultation du public sur le projet de décret relatif au permis de chasse en Guyane.

« La loi Égalité Réelle Outre-mer rend applicable une partie des articles législatifs du code de l’environnement relatifs au permis de chasser, en les adaptant pour la Guyane. » A ce titre, « un décret visant à préciser les dispositions du permis de chasser applicables à partir de 2020, est actuellement en consultation du public sur le site dédié du ministère en charge de la chasse (http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decretportant-application-des-a1764.html) ».

Par ailleurs, le communiqué de la préfecture explique qu’« à partir de janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2020, tout résident guyanais pourra faire la demande d’un permis de chasser auprès des mairies. Le permis lui sera délivré gratuitement pendant cette période. Les documents nécessaires seront disponibles en mairies et sur les sites internet de la DEAL et de l’ONCFS. »

La préfecture « conduit actuellement des réunions de présentation du dispositif auprès des mairies et des associations des chasseurs », la mise en place du permis de chasser devant permettre « de conditionner l’achat des armes de chasse à la détention d’un permis de chasser » dans le but « d’encadrer la circulation des armes à feu dans le département et de mieux lutter contre l’insécurité. »

La préfecture précise qu’à partir du 1er janvier 2020 « les usagers n’ayant pas fait la demande et souhaitant obtenir un permis de chasser devront suivre une formation accompagnée d’un examen, adaptés au contexte spécifique de la Guyane. Le programme de cette formation et de cet examen seront établis avec les acteurs guyanais concernés ».

