La pêche sur le plan d’eau de Petit Saut réglementée

Un arrêté daté du 15 février réglemente désormais la pêche sur le plan d’eau de Petit Saut et ses abords afin « d’assurer le renouvellement et la gestion durable de la ressource piscicole. »

En raison « d’une pêche massive sur le lac de barrage de Petit-Saut, essentiellement pratiquée à l’aide de filets, entraîne un risque important pour la gestion durable de la faune piscicole du plan d’eau » la pêche sur le plan d’eau de » Petit Saut sur le territoire des communes de Saint Élie et Sinnamary », est désormais réglementée et encadrée par un arrêté daté du 15 février

« Le nombre d’aïmara (Hoplias aimara) prélevés, autorisé par sortie et par embarcation est fixé à trois. Le nombre total d’individus prélevés de poissons de toutes espèces autre que l’Aïmara est fixé à 10 par sortie et par embarcation. L’usage des filets (sauf l’épervier) est interdit et un quota est instauré (maximum 3 aïmaras et 10 poissons autres que l’aïmara par sortie et par embarcation). Cet arrêté est pris pour une durée de trois ans. Au terme de cette date il sera rendu définitif après avis d’un comité de suivi » indique la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL)

En cas d’infraction, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 euros, ndlr) et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés peuvent être saisis ainsi que les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés.