Des rassemblements sont organisés les 16 et 18 juin à Cayenne, Saint-Laurent et Paris contre le projet de mine industrielle de la Montagne d’Or.

Le collectif Or de Question et ses partenaires – Planète Amazone, France Libertés / Fondation Danielle Mitterrand, Nature Rights… – convient la population à venir marcher contre le projet controversé de la Montagne d’Or, objet d’un débat public qui s’achèvera le 7 juillet prochain.

La population est invitée à signer la pétition en ligne et à venir exprimer « son opposition à ce projet destructeur » en participant aux marches organisées samedi 16 juin et lundi 18 juin à Paris, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni.

A Paris le rendez-vous est fixé samedi 16 juin à 16h place de la République devant la statue avec un foulard rouge. Un Facebook live sera organisé pour permettre aux organisations et aux citoyens de « prendre la parole et envoyer leur message par-delà l’Atlantique ».

A Cayenne le rassemblement se fera samedi 16 juin à 16h sur la place des Palmistes.

A Saint-Laurent, le rendez-vous est fixé lundi 18 juin à 14h au rond-point du stade et une cagnotte est en ligne pour financer le transport, le matériel, etc…

Sud Education solidaire

S’associant à cette mobilisation contre le projet de la Montagne d’Or « qui ne produira aucun emploi pérenne », le syndicat Sud Education dénonce « l’État français qui s’apprête à subventionner le capitalisme international », il rejette » la politique de l’État et de la CTG qui n’envisagent que le profit à court terme » et il stigmatise « le non respect des droits des populations autochtones dont les sanctuaires seraient détruits par la mine ».

Le syndicat Sud Education appelle à venir marcher contre Montagne d’Or à Cayenne et Saint-Laurent et « afin de permettre une large mobilisation de tous les personnels de l’éducation (Rectorat et CTG) qui souhaitent soutenir et participer à la manifestation » prévue dans la capitale de l’Ouest guyanais le lundi 18 juin, il dépose un préavis de grève pour cette journée.