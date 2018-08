Les organisations autochtones de Guyane encore et toujours mobilisées

La Journée internationale des populations autochtones est un « moment de revendications » a affirmé le président de la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane (FOAG), Jean-Philippe Chambrier, lors d’une conférence de presse organisée au Fort Sepelu (Fort Cépérou) hier jeudi à Cayenne.

La place des Palmistes était désespérément vide en ce 9 août alors que des festivités et des temps d’échange étaient organisés à Mana et à Saint-Georges-de-l’Oyapock où s’étaient rendus le président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Rodolphe Alexandre, et le préfet de Guyane, Patrice Faure, dans la matinée.

Le collectif des Premières Nations, quelques chefs coutumiers mais également Tròp Violans et Or de question ont néanmoins répondu présents à l’appel de la FOAG « pour marquer le coup » au Fort Sepelu (Fort Cépérou), lieu de la ville-capitale portant le nom d’un ancien chef amérindien.

Après les traditionnelles offrandes à la terre, chefs coutumiers et représentants des organisations autochtones se sont succédé au micro pour faire le bilan des revendications économiques et politiques des peuples autochtones de Guyane.

À l’heure où la Compagnie de la Montagne d’Or (CMO) « est à la porte de la Guyane, il ne faut pas la laisser entrer » a insisté la FOAG qui a réaffirmé que « les chefs coutumiers sont majoritairement contre le projet de la Montagne d’Or ». En off, Bidiou Saïla, une des porte-parole du collectif des Premières Nations a dénoncé une « manipulation d’image et des habitants » par la CMO dans l’affaire de Norino il y a quelques jours. Le président de la FOAG a également dénoncé la situation sanitaire à Trois-Sauts et à Camopi.

Concernant l’organisation des Journées des Peuples Autochtones (JPA), le président de la FOAG a regretté la multiplication « des restrictions » au fil des ans et il a affirmé la nécessité de « récupérer ces Journées des Peuples Autochtones ». Pour l’ensemble des organisations, la CTG doit devenir un « partenaire » et non pas être le seul « organisateur » de ces journées, dans un souci « d’auto-détermination ».

Des propos confirmés par Christophe Pierre, un des porte-parole de la Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG) qui souhaiterait à l’instar de Jean-Philippe Chambrier « une reconnaissance officielle, nationale » de ces journées afin qu’elles « ne disparaissent pas du jour au lendemain ».

Hier dans la matinée, la présidente de l’Organisation des Nations Autochtones de Guyane (ONAG) avait dénoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux une mascarade” qui “n’a que trop duré” ainsi que la « récupération politique des Journées des Peuples Autochtones » par la Collectivité Territoriale de Guyane (Guyaweb du 9 août).

Le président de la FOAG a rappelé à Guyaweb que la Journée internationale des populations autochtones est « une journée importante, un moment de parole nécessaire » mais aussi un « débouché économique » pour les artisans amérindiens, chez qui la « décentralisation ne fait pas l’unanimité ». « Beaucoup de femmes se sont plaintes de l’absence de marché artisanal à Cayenne » nous a confirmé une des porte-parole du collectif des Premières Nations.