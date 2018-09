Les Green Days Guyane en octobre

La 2e édition de ce « salon éco-citoyen » aura lieu les 19 et 20 du mois prochain à Montjoly.

Cette manifestation organisée par Green Agency International vise à rassembler « les acteurs majeurs du développement durable et du développement personnel » ainsi qu’à « sensibiliser le grand public, les acteurs privés et les organismes publics au développement durable ».

Pour cette 2e édition des Green Days Guyane qui se déroulera les 19 et 20 octobre au centre commercial Montjoly 2, « près de 60 exposants » et « plus de 20 000 visiteurs » sont attendus, à qui seront proposés des ateliers et des conférences.

Et le dimanche 21 octobre aura lieu un mayouri, « un nettoyage de grande envergure sur au moins 8 plages et courts d’eau de Guyane » dans l’optique de « réduire et prévenir la pollution liée aux déchets en encourageant un changement sociétal et comportemental ».

Plus d’informations sur le site des Green Days Guyane