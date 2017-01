Les besoins hospitaliers d’ici 2030

Quelles sont les projections officielles en matière de besoins hospitaliers et de prises en charge spécifiques d’ici les dix prochaines années ? Les chiffres ci-dessous émanent de l’agence régionale de santé (ARS). Ils sont établis avec une croissance démographique, de fonctionnement et d’équipement, constante. L’ARS a rappelé qu’ « il est important de rendre efficient la coordination entre les établissements » (c’est d’ailleurs l’une de ses missions !) et « la prévention, car si la population est en bonne santé, elle recourra moins aux structures ». État des lieux des équipements guyanais par rapport aux chiffres France – hors Outre-mer. Coût…