Le programme des Green Days

La deuxième édition du salon éco-citoyen se déroule actuellement et se termine ce dimanche 21 octobre par un Mayouri plage. Plus de 50 exposants tiennent des stands informatifs jusqu’à 18h30 au Centre commercial Montjoly 2. Ateliers, conférences « Expérience zéro déchet, jardin partagé & permaculture, etc », et animations pour les enfants sont au programme des Green Days Guyane.

Le programme de samedi 20 octobre

9h : initiation à la méditation pleine conscience par « Sylvie Greau »

10h : Initiation au yoga par « Marion Lambert »

11h projection écran géant « découvrir la vie au coeur de la forêt »

15h conférence par « Nous chiné 973 » : pourquoi passer au cheveux naturel ?

16h conférence par « zéro déchet Guyane » : les 10 clés concrètes du changement

17h : conférence par « Olivia Cresson » : de l’écologie inférieure à l’écologie extérieure

Nettoyage de plage citoyen

L’autre grande action d’envergure est celle du nettoyage de plage : « Green beach », une action citoyenne « concrète, visible et participative de nettoyage » de plage géant qui aura lieu le dimanche 21 octobre à partir de 9h, sur 6 plages* de Cayenne à Saint-Laurent en passant par la plage de la Cocoteraie à Kourou et plans d’eau de Guyane. « Il se veut être un déclencheur d’une prise de conscience en permettant de réduire et prévenir la pollution liée aux déchets en encourageant un changement sociétaire et comportemental » explique l’organisation des Green Days.

Inscription sur : greendaysguyane.com