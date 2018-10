« L’atelier des territoires » au marché de Cayenne

Cette « concertation citoyenne autour des thèmes de l’eau et de l’aménagement » aura lieu samedi 6 octobre de 8h à 12h dans la Halle du marché de Cayenne.

L’Atelier des Territoires est piloté par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, l’Office de l’Eau et l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Guyane.

Ce dispositif a pour but de « faciliter l’émergence de stratégies d’aménagement du territoire et à engager les acteurs locaux » dans la mise en œuvre de « projets d’aménagement durables, innovants et concrets ».

La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral a été retenue comme territoire d’intervention pour cet Atelier des Territoires dont la thématique est « Faire de l’eau une ressource pour l’aménagement ».

L’Atelier des Territoires vise à « recueillir la vision des habitants sur les différents enjeux du territoire mêlant eau et aménagement : la mer, les criques, les canaux, la pêche, les ports, le tourisme, les inondations… »